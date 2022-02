Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Resulta difícil pensar que exista alguien en el mundo que no tenga un gran sueño que quisiera convertir en realidad. Ganar el premio millonario de la lotería para no tener nunca más preocupaciones económicas; viajar a aquel lugar paradisíaco que has visto millones de veces en las páginas de revistas y quedarse allí por tiempo ilimitado; casarse con la persona que amas y formar una familia junto a ella; estudiar lo que nos encante y a lo que podamos dedicarnos el resto de la vida, son algunos ejemplos de los anhelos que tienen algunos y que, por lo general, se quedan nada más que en ese ámbito: en el de los deseos.