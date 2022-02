Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El aumento en casos de cáncer de la piel en la Isla; el sabor mexicano de un nuevo restaurante en Guaynabo City; los beneficios de las fresas; el rumorado regreso de las chicas de Sex and the City al cine y cómo las mujeres plus pueden sacarle partido a su figura fueron los artículos más vistos por los lectores de Estilos de vida esta pasada semana. Si te perdiste alguno de ellos, aquí los compartimos.