1. Debo hacer que esto funcione porque, de lo contrario, soy una perdedora.

2. Si no estoy casada a los treinta y cinco años, me moriré sola.

3. Debo ser una perdedora porque todas las personas que conozco de mi entorno gozan de una pareja satisfactoria, menos yo.

4. Debe de haber algo incorrecto en mí porque nadie me pide una segunda cita.

5. Tengo que satisfacerle para hacer funcionar la relación, ya que estar sola es humillante.

6. Necesito su aprobación, o de lo contrario me dejará tirada como a las demás.

7. Realmente soy una idiota con las relaciones.

8. Si él me ama y me acepta, entonces puedo sentirme a gusto conmigo misma.

9. No sé cuando decir "no" y reafirmarme a mí misma, porque a veces pienso que actuando así arruino la relación.

10. Quiero decirles a mis amigos y familia que tengo una relación satisfactoria, especialmente que voy a casarme con la persona adecuada.

11. Siempre me siento asustada o deprimida cuando estoy con alguien, puesto que me da miedo fracasar.

12. Nunca "vivo el momento"ni disfruto una relación porque siempre me pregunto si tendremos futuro como pareja.

13. Quiero evitar el dolor a toda costa, y temo que mi pareja me cause dolor.

14. Ninguna de mis relaciones pasadas ha funcionado, por tanto no creo que alguna me vaya a funcionar en el futuro.

15. Sé que al final él va a dejarme, de modo que intentaré "atraparle" antes de que me haga daño.

16. Necesito sentirme segura, de modo que voy a apartarlo de mí para asegurarme de que me echa de menos y valora esta relación.

17. Las relaciones implican mucho drama y tensión.

18. No soy lo suficientemente buena para él.

19. Me odio a mí misma cuando estoy en una relación.

20. Tengo que protegerme para no volver a sentirme herida.