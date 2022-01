Una de las mayores quejas que se escuchan en la actualidad es la de padres desesperados con la excesiva cantidad de horas que pasan sus hijos en dispositivos electrónicos con internet. Esta situación se agravó desde el inicio de la pandemia de COVID-19, dado que, por el confinamiento y las medidas restrictivas que se han impuesto, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pasaron mayor tiempo en casa, donde estaban conectados a la virtualidad a través de internet no solo por razones de entretenimiento, sino también para cumplir deberes académicos y tener vida social virtual con sus amigos.

Es claro que internet, las computadoras, las aplicaciones y las redes sociales ejercen fascinación en los menores y por eso mismo no pueden ser motivo de enfrentamiento entre padres e hijos. Cuanto más sepa un padre sobre computadoras y el mundo digital, más podrá intervenir para ayudar a su hijo y ganarse su confianza, explica Édgar León Lozano, psicólogo clínico con más de 30 años de experiencia y experto en atención de problemas asociados a conductas adictivas. Este añade que internet es solo una herramienta que no se debe satanizar porque, por supuesto, ha generado una revolución cultural y es indispensable en la vida.

De acuerdo con el especialista, el tema de fondo no son los menores, sino la responsabilidad de los adultos para supervisar y establecer horarios y límites de uso, pero sobre todo una costumbre sana y adecuada de sus hijos que les perdure el resto de la vida.

El uso de internet por los niños proporciona una enorme cantidad de factores de satisfacción y gratificación, ya que les permite tener una comunicación con amigos y familia mediante la cual pueden intercambiar fotos, imágenes gráficas y disfrutar del uso en actividades que les generan un estímulo casi equivalente a realizar actividades físicas.

Hablar de adicciones en niños es un término muy arriesgado, pues en este caso se deben considerar las conductas que van al tiempo con el desarrollo normal de los menores. Pero cuando están en crecimiento, es importante como padres ayudarlos a entender cómo autorregularse en el uso de internet y poner unos límites para disfrutar de esta tecnología, explica León Lozano, quien a diario enfrenta este tipo de inquietudes y angustias transmitidas por los pacientes, pues lidera uno de los bufetes de psicólogos más prestigiosos de la ciudad.

Señales de alarma

Los padres deben tener en cuenta que si un menor de edad tiende a ponerse irritado cuando le limitan el tiempo en internet o notan un cambio en su rendimiento escolar o prefiere dejar los juegos y el contacto al aire libre por estar en redes sociales, esas son señales de alerta que debe tomar en cuenta para poner un límite en el uso de los dispositivos tecnológicos.

El doctor León Lozano, director de Medinet, expone que cuando el menor hace uso de internet se puede presentar una neurotransmisión que generalmente va asociada a un generador de satisfacción que puede equipararse al mismo agrado que produce el consumo de dulce. Al igual que el azúcar, si este estímulo no se controla puede producir efectos negativos en la salud de los niños.

Para el experto, definitivamente el consumo excesivo de internet se puede prevenir y es importante que los padres les enseñen a sus hijos a regular el tiempo en estos dispositivos y cuándo pueden o no hacer uso de ellos.

Una de las recomendaciones más importantes, dice el experto, es el diálogo constante entre padres e hijos. “Si usted pasa muchas horas frente a la televisión, no es justo que exija que su hijo no lo haga porque el menor percibirá una contradicción entre sus palabras y sus actos. Ellos querrán tener el control del televisor, así que no sobrará que se distribuyan los medios de la casa por horas o por intereses”, asegura el experto.

Por otra parte, es fundamental dar ejemplo. De hecho, los niños imitan el comportamiento de sus padres. Si estos se comunican, los pequeños optarán por esa opción. León Lozano insiste en la imperiosa necesidad de diseñar un horario para usar el computador y las redes sociales.

Según el especialista en psicología clínica, el tiempo que pasan los pequeños junto al computador debe ser acorde con su edad. “Incluso si hay hermanos de distintos años, el menor no debe usarlo tanto como el mayor”, agrega.

Otro de los consejos es usar correctamente las herramientas informáticas disponibles para proteger a los niños de páginas web indeseables. Incluso, el experto manifiesta que “la elección de los sitios de internet no debe quedar en manos de sus hijos”, razón por la cual el acompañamiento y seguimiento de los padres resultan tan relevantes en el proceso formativo. En este sentido, organizar otras actividades como leer, escuchar música, juegos de mesa, practicar deportes o juegos con plastilina en el caso de los más pequeños ofrece alternativas y puede evitar que se vuelvan adictos al internet o las redes sociales.