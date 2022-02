Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

"Está muy abrigada". "No establezcas horarios, dale de comer cuando quiera". "Báñala en la noche, porque así dormirá mejor". "No se te ocurra meterla a una cuna, porque estará todo el tiempo enferma". "No la mezas, déjala en su cuna para acostumbrarla a dormirse sola".