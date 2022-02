Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

A los niños también les gusta verse bien y estar a la moda. Sin embargo, aunque de manera inconsciente, ellos le dan prioridad a la comodidad. No hay forma que se pongan una pieza de ropa con la que no se sientan a gusto y que permanezcan con ella puesta por demasiado tiempo. Simplemente, no lo soportan.