Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

V as de compras con tu hija. Entran a una tienda de juguetes para buscar un artículo en particular. Ella se antoja de otra cosa. Le dices que no puedes comprarla. Ella insiste. Vuelves a explicarle. La pequeña llora y grita. Estás cansada, te da pena y, para colmo, te abochorna ser el centro de atención. Entonces sientes que no puedes evitarlo: cedes.