Uno de los anhelos más codiciados de los padres de un adolescente es lograr una excelente comunicación con sus hijos. Cuando los hijos se despiden de la inocencia de la niñez y entran a la pubertad enfrentan un sinnúmero de cambios que en algunas ocasiones provoca una distancia entre padres e hijos en la que se puede ver afectada la comunicación.

Con la realidad que nos trajo la pandemia de COVID-19 y el encierro que limitó la socialización de los menores al estar conectado a la tecnología casi las 24 horas del día debido a la educación virtual y sin actividad física, el reto de muchos progenitores es lograr un diálogo efectivo entre sus hijos más allá de una respuesta en monosílabo que se limite a un sí o un no.

Si se le pregunta a cualquiera de los padres y madres qué desearían mejorar con sus hijos la respuesta de muchos sería tener una mejor comunicación donde se compartan sentimientos, emociones, vivencias y se fomente una autoestima saludable.

Con esto en mente la doctora puertorriqueña Bárbara Flores Caballero lanzó este año el libro “EduLíder Emocional, la fórmula para convertirte en el líder que tu joven admire y respete”. La especialista en inteligencia emocional y liderazgo educativo es fiel creyente que todos los padres pueden romper esas barreras generacionales y de comunicación con sus hijos a través de una apertura directa en la que estén dispuestos a recibir herramientas y a entender que los “jóvenes están pasando por un proceso de cambios físicos, emocionales, mentales y cognitivos”.

La doctora y autora Bárbara Flores Caballero. (Suministrada)

Flores Caballero es también la autora del libro “El Liderazgo Escolar y la Inteligencia Emocional ante la crisis social” y su intención original era escribir otra publicación, pero tras conocer la necesidad de que los padres conecten con sus hijos a través de una comunicación efectiva se enfocó en los que ella denomina una “guía para reeducarnos como padres”.

“Nosotros como madres a veces nos cuestionamos nuestra capacidad para llevar a cabo una comunicación con nuestros hijos. Cuando eran más pequeños teníamos más control, pero una vez llegan a la juventud ellos buscan sus pares y se identifican con ellos y esa comunicación que a lo mejor antes existía se ve limitada. Cuando empecé a trabajar en este libro fue en plena pandemia al vernos encerrados compartí una encuesta que estuvieron más de 100 participantes de muchos países en internet. Para mí fue una sorpresa. Lo primero que expresaban era que no podían comunicarse con los jóvenes. Se repetía esa inmensa frustración de que los hijos no le hacían caso y que no se conectaban con ellos. Ahí fue que dije debo usar mi experiencia como educadora para ayudar al resto de los padres, porque también soy madre de una niña de 11 años y me identifico con ellos”, explicó la autora, quien en la actualidad es catedrática auxiliar en el Bronx Community College, CUNY, en Nueva York.

La educadora diseñó una metodología divida en varias partes en las que explica cómo conectar con los hijos, como los padres pueden desarrollarse como líder y estimular la inteligencia emocional. Las fases de la metodología que la autora describe consiste en cómo conectar, de qué forma se debe reaccionar, decidir, tomar acción y establecer un plan de mantenimiento.

“Todo se basa en la conexión y la comunicación. Este libro realmente es una guía. Sería como una guía de vida. No la veo como la fórmula. El padre y la madre va a ir aprendiendo según facetas. No puedes brincar alguna fase porque no vas a tener los resultados esperados. Al final es un plan de mantenimiento y ese plan de mantenimiento es el que vas a seguir diariamente, mensualmente para ir trabajando con tu hijo. La idea es educar a s esos padres o maestros para que sigan poniendo en práctica las herramientas y las técnicas que desarrollan la inteligencia emocional y liderazgo educativo”, sostuvo.

Flores Caballero desglosa, además, que hay diferentes tipos de padres y que una de las primeros ejercicios que se deben realizar es reconocer cómo es “la interacción del padre o la madre con su hijo, según el estilo de crianza que prácticas”. El libro detalla las acciones de los padres permisivos, negligentes, democráticos y autoritarios para que el lector se pueda identificar. De igual forma, señala los tipos de crianza según la sociedad, por lo que los padres pudieran comprender que características influyen en sus acciones.

“En la medida en que como madres y padres tengamos un mayor conocimiento más llevadero será ese acercamiento a nuestros jóvenes que obviamente son de generaciones distintas, con un acceso y alcance a la tecnología e información y que tienen una perspectiva muy distinta a la nuestra. Sé que a veces hay muchos jóvenes cerrados y que ni siquiera hablan. Hay que buscar llamar su atención y darle la vuelta para poder tener esa conexión. La comunicación es la clave de todo y si no contesta la pregunta, cambia la forma de preguntar, procura otro acercamiento… en fin el libro ayuda muchísimo en esa conexión que queremos tener con nuestros hijos y fomentar una relación fuerte con ellos. Eso es lo que queremos todos los padres”, añadió.

EduLíder Emocional se encuentra disponible en Amazon y en las principales librerías de Puerto Rico. La doctora hizo hace unos meses el lanzamiento del libro en Puerto Rico y regresó a Nueva York donde reside con miras a seguir escribiendo otras publicaciones educativas.