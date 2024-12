Consejos para manejar la ansiedad de los perros ante los fuegos artificiales

Síntomas comunes de ansiedad en los perros

Cuando un perro se siente ansioso o estresado por los fuegos artificiales, sus comportamientos suelen ser evidentes. Algunos de los síntomas más comunes incluyen temblores, agresividad y desorientación. “De hecho, algunos perros, al no saber cómo lidiar con el miedo, reaccionan de manera agresiva. Otros simplemente se sienten tan desorientados que no saben dónde esconderse”, explicó la veterinaria. “Por eso, es muy común que los animales se escapen cuando sienten que no pueden manejar el estrés, lo que aumenta aún más el peligro, ya que se pueden perder por el vecindario”.