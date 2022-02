Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Qué pasa cuando tu vida se exhibe en las redes sociales? ¿Qué se siente si sólo te validas con tus amigos por lo que publicas? ¿Será como vivir en un reality show permanente?



Claro, es que hasta uno como adulto se puede perder en ese mundo virtual y de “fantasía”. Entonces, imagina por un momento, lo que le puede suceder a los más jóvenes.



Puede ser preocupante. Para la psicóloga canadiense Linda Papadopoulos es demasiado peligroso. La experta en asesorías psicológicas, investigaciones académica y comentarista en varios medios de Gran Bretaña y Estados Unidos piensa que la presión a la que se ven expuestas las mujeres de 20 años es alta. Tal vez, una bomba de tiempo.



“Problemas como ansiedad, baja autoestima, intimidación, perfeccionismo, las amistades y las relaciones tóxicas, la presión por tener éxito y un imagen corporal pobre son algunas de las consecuencias que se ven enfrentadas las jóvenes con tanta interacción mediática”, explicó en una nota publicada en el Daily Mail.



Entendiendo esta compleja problemática Papadopoulos y con la intención de guiar y apoyar, escribió el libro “Whose life is it anyway?” (¿Esa vida es mía?) un manual de autoayuda especialmente diseñado para empoderar a las jóvenes de 20 años.



Es que supone, que esa edad debiera ser emocionante, divertida y libre de preocupaciones, pero la experta considera que una gran número de mujeres jóvenes están a la deriva y luchando para sobrevivir.



Lo peor, detalló, que para la mayoría de las mujeres la autovaloración pasa por la aceptación externa de una imagen y que en los tiempos actuales, va acompañada de lo que se publica en las redes sociales, donde el impacto y retorno es inmediato.



Por tanto, cuesta mantener una actitud positiva o saber qué es ser mujer fuera de los medios. Bajo esos preceptos, el objetivo de su nueva publicación es entregar sencillas estrategias que sirvan para empoderar a las pequeñas mujeres para que logren ser felices.



“Y que logren ser más confiadas, con mayor autocontrol y puedan deshacerse de la carga de expectativas que puedan tener y empiecen a llevar la vida que quiere tener”, se lee en el prólogo del libro.



Tácticas para sobrevivir



Para conocer cómo lograrlo, la psicóloga Linda Papadopoulos compartió estos 10 consejos, que pueden servir a la hora de revisar lo qué te incomoda de tu vida actual y qué puedes hacer para solucionarlo.



1.- En las redes sociales todo es cuestión de impresionar: Son una versión exagerada de la realidad, por lo que no vayas a ellas para comparar tu vida ni creas que la vida de tus “amigos” es más interesantes que la tuya. Recuerda que nadie publica actualizaciones cuando están sentados comiendo las sobras de la noche anterior. El cómo te involucres en Facebook, por ejemplo, te puede indicar que también necesitas dejar de revisarlo tantas veces.



2.- Miedo a estar perdiéndote algo: Si tienes muchos panoramas por hacer, elegir qué hacer puede ser más difícil. Para que no permanezcas mucho rato en la duda, toma una decisión y comprométete sin que sea a medias ni preocupándote de lo que te podrías perder. Cualquiera que sea la experiencia es mejor que estés presente en ese momento con toda tu atención y no con tu mente en otra parte.



3.- Eres más que tu foto de perfil: Esa idea de que las mujeres son valoradas por su aspecto no es nueva, pero el gran número de las imágenes que vemos son retocadas y siempre nos harán sentir que debemos ser perfectas. Pero, cuidado que es imposible sostener esa aspiración de perfección física. Encántate del cómo te ves, experimenta y establece tu propia identidad.



4.- Ser flexible: Saber reaccionar a lo que realmente está sucediendo, en lugar de obligar a que tu vida sea de alguna forma a veces no funciona. No importa lo organizado que seas o cuánto hayas planificado algo, la vida te da sorpresas. Tu capacidad de adaptación es importante y no sólo a los 20 años sino que siempre.



5.- Pasa tiempo con personas que no son como tú: La idea es que tengas amigos de otras edades aunque pases la mayoría del tiempo con gente de tu misma edad. Es que las personas que van más adelante ven las cosas desde una perspectiva diferente y te servirá para darle un sentido a tu pasado y también a tu futuro. Tu tía o abuela favorita te pueden dar una nueva mirada que te sorprenderá.



6.- No tienes que ser perfecta para ser feliz: Al igual que los unicornios y las cremas para la celulitis eficaces, la perfección es un concepto mítico que no existe. Tienes que hacer las paces con la realidad, aprender y disfrutar sin tener que ser la mejor.



7.- Aprende a cuidar de ti misma: La salud es algo que nunca se debe dar por sentado y esto a cualquier edad. Lo básico es dormir 7 a 8 horas y comer bien, abandonar las dietas de moda y eliminar los alimentos procesados. Además, de ponerte en forma y hacer ejercicio porque elimina el estrés y es bueno para mantener la salud física. No lo olvides, dormir y comer bien y hacer ejercicio.



8.- Recuerda lo que es estar en una relación: Creer que hay algo malo contigo ahora y las parejas que escoges es ilógico. Esta etapa de tu vida es única, saboréala, llénate de experiencias, aprende, descubre, conecta y finalmente, encontrarás a alguien que te guste y encajará en lo que buscas en una relación porque sabrás lo que ya no quieres.



9.- Busca lo que te inspira: Las mujeres hacen cosas increíbles pero tienes que investigar, porque ellas a menudo no celebran sus logros y por eso no escuchamos de sus hazañas en los negocios, ciencia, política. Sé activa en tu búsqueda de lo que te inspira porque habrá una gran diferencia en cómo te ves a ti misma y el mundo que te rodea.



10.- Escribe tu propio guión: Cuando tienes 20, las cosas no son tan simples. No tengas miedo. Goza de la libertad que tienes ahora para soñar cómo quieres ser. No importa que después cambies y tengas que volver a escribir algunas escenas o repensar el argumento. Tu vida es para enfrentarla, dirigirla y abrazarla.