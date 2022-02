Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El quiebre de una relación es una situación sin duda estresante para ambos miembros de la pareja, sin importar si llevaban juntos una semana o un año, así como tampoco la razones que desencadenaron la ruptura. Lo cierto es que "terminar" no es nada de fácil.



Sheri Meyers, una terapeuta matrimonial y familiar de Los Angeles, explica que esto se debe a que tras el quiebre se debe empezar nuevamente de cero y pasar desde un "nosotros" a un "yo". "La primera cosa que hay que anticipar, sin importar en qué etapa del proceso se encuentre la persona, es que hay un período de duelo. Hay una sensación de abandono, de terror sobre el futuro, de decepción", señaló a "The Huffington Post".



El problema es que en el afán por sobreponerse a esos sentimientos y seguir adelante, los involucrados fácilmente pueden caer en conductas poco saludables, como automedicarse o -en los casos más extremos- recurrir a soluciones evasivas como las drogas o el alcohol.



Por esto, la experta en relaciones de pareja entregó siete simples estrategias para enfrentar de forma sana el estrés que provoca el distanciamiento de una pareja. Aquí están:



1. Háblalo o escríbelo: una ruptura envuelve un sinnúmero de emociones como rabia, tristeza, soledad y rechazo, entre otras. Hay quienes intentan evitarlas, pero según Meyers es fundamental enfrentarlas para seguir adelante. "Tienes que sentir (…) Si tienes ganas de llorar, llora. Si empujas tus sentimientos hacia abajo, ellos sólo te harán insensible o temerosa/so", afirma la experta.



Por esta razón, el consejo es que escribas tus pensamientos en un diario o acudas a una terapeuta que te ayude a procesar y a aclarar tu mente, para finalmente entender por qué la relación no funcionó.



2. Cuida tu cuerpo: por lo general tras el término de una relación viene un sentimiento de venganza, una sensación de que debes lucir lo mejor posible para que él o ella vea "lo que se pierde". De esta manera, luego de un quiebre algunas personas pueden empezar a tener problemas de alimentación debido a que restringen estrictamente las calorías que ingieren. Así, la sugerencia de la especialista es consumir alimentos que sean ricos en fibra, proteínas y nutrientes que estimulen tu energía y estado de ánimo, así como también frutas y vegetales frescos. En otras palabras, llevar una dieta balanceada.



Meyers también resalta la inconveniencia de comenzar a "comer por comer", es decir, de una manera mecánica. Por esto, debes intentar evitar demasiada comida chatarra, aunque no está mal caer en la tentación de vez en cuando.



3. Actívate, pero no te sobre-ejercites: con la actividad física se liberan endorfinas -también llamadas "hormonas de la felicidad"-, se mejora la función cognitiva y se estimula el estado de ánimo. De esta manera, realizar un ejercicio cardiovascular después de terminar una relación, puede ayudarte a enfrentar la situación.



"Tras un quiebre, la tendencia es a querer sentarse, acurrucarse, llorar, contarle a los amigos y sentirnos mal sobre nosotros mismos", dice Meyers. "Por esto, salir y moverse en realmente esencial porque es casi lo contrario de lo que tenemos ganas de hacer", agrega.



Sin embargo, la experta resalta que se debe evitar que el ejercicio se transforme en una conducta compulsiva, es decir, que lo que hagas debe ser para disfrutarlo y no para sentirlo como un castigo.



4. Recuerda todas las grandes cosas que tienes en tu vida: luego de una ruptura, lo negativo tiende a imponerse. Todo se ve negro, como si estuviera cubierto por una nube que impide ver las cosas positivas de la vida. Y como a veces resulta difícil distinguir entre lo bueno y lo malo, Meyers aconseja llevar un "diario de gratitud", donde anotes todas las cosas por las que te sientes agradecida/do de la vida. Al principio puede resultarte difícil, pero a medida que el proceso se vaya repitiendo, te darás cuenta de que lo positivo es más que lo negativo.



5. Haz las cosas que te gustan: una ruptura puede dejarte con ganas de hacer nada, incluso aquellas cosas con las que antes disfrutabas. Así, forzarte a hacerlas te ayudar a reducir el estrés y, a la vez, te hará sentirte bien. Puedes tomarte un café con alguna amiga/go, darte un masaje, ir al cine o hasta correr una maratón. También es importante que rías, porque "la risa nos ayuda a que las heridas se curen más rápido, tanto emocional como físicamente", afirma la especialista.



6. Realiza una "dieta de obsesión": hablar, hablar y hablar todo el tiempo de tu ex no resulta muy agradable para tus amigos y tampoco es bueno para ti, ya que estarás en una "agonía constante". Para pasar esa etapa, la experta recomienda hacer una "dieta de obsesión": durante cinco minutos por hora, puedes obsesionarte, escribir y disfrutar de la autocompasión todo lo que quieras. Pero cuando el tiempo se acabe, debes detenerte y esperar hasta la siguiente hora.



"Es darte permiso a ti misma/mo", indica Meyers. "Si estás intentando terminar con el hábito de pensar en tu pareja, cinco minutos por día pueden ayudarte a darte cuenta de que puedes controlar lo que piensas. Es una forma de canalizar el impulso y tener la sensación de control", explica.



7. Demuestra bondad hacia los otros: la actitud de "devolver la mano" es una poderosa manera de "recanalizar el amor" que previamente estaba puesto en la relación. "Haz algo para ayudar a los demás, porque eso te da una sensación de empoderamiento y, a la vez, abre tu corazón", asegura la especialista.