Al detallar la cronología de un proceso de inseminación con fertilización in vitro, el doctor Nabal José Bracero comenta que en ocasiones las parejas desean se coloquen en el útero tantos embriones como sea posible. “Un 60% de las parejas me piden de dos a cuatro embriones. Como un 30% me pide que les ponga dos o uno”, estima. Calcula además que de 30% a 35% de los pacientes tiene gemelos, el resto sólo un bebé.