Es un monosílabo, es un adverbio, pero muchas veces cuesta pronunciarlo. El diccionario lo define así: una negación utilizada para expresar disidencia, negación o rechazo como respuesta a una pregunta o solicitud. Entonces, ¿por qué es tan difícil decirle no a la amiga que te pide prestada tu blusa nueva que todavía no te has puesto? ¿Por qué prefieres cancelar un compromiso antes de decirle no a tu jefe?