Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Durante esta época navideña un grupo de madres nos debatíamos si contarles a nuestros hijos que Santa Claus no viene en trineo, sino en carro, en guagua o incluso, hasta en el tren urbano. Que Santa no tiene una fábrica de juguetes, ni duendes, sino que somos los adultos quienes con mucho esfuerzo, nos esmeramos por hacer de esta fantasía casi una realidad para nuestros niños y niñas. ¿Decir o no decir la verdad sobre Santa Claus?