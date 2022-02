Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Diariamente ayudo a la gente a empezar su día con positivismo por medio de mi página de Facebook donde escribo “Tu Dosis Diaria de Motivación”. La semana pasada escribí la siguiente dosis: “Cuando alguien te mortifique, no le des el gusto de verte enojado. La indiferencia es el arma más poderosa contra aquel que tiene la misión de hacerte la vida imposible”. Me quedé “boquiabierta” cuando vi que este mensaje rompió el récord entre comentarios y “likes”. La reacción del público me motivó a retocar el tema.