Que levante la mano el padre (léase mamá o papá) que no haya acudido a la fórmula de prestarle el celular a su hijo –sobre todo a los más pequeños– en un momento de desesperación, cuando siente que ya no puede más y que necesita un minuto de tranquilidad. El consuelo es que no está solo en el mundo. Cada vez lo hacemos más. (Lea también: 'Mi hija fue víctima de pornografía infantil')