Su nombre científico es reflejo estornutatorio, pero popularmente se le conoce como estornudo. Consiste en la expulsión de aire desde los pulmones por la nariz y boca, por lo general provocada por irritación de la mucosa nasal.



Según un artículo de los otorrinolaringólogos Murat Songul y Cemal Cingi publicado por el sitio médicoMedscape, aunque los estornudos son un fenómeno común en todo el mundo, es poco lo que se conoce sobre ellos. Así, por ejemplo, cuentan que en varias culturas son un signo de superstición, en otras de presagios favorables e incluso entre los paganos se creía que permitían a las personas deshacerse del diablo en sus cuerpos.



En tanto, en el mundo científico, se entiende como un reflejo protector que, en algunos casos, está asociado a ciertas condiciones médicas. Y es ahí donde pasan a preocupar, en especial en la temporada de resfríos y sobre todo cuando tienes a tu lado alguien que no deja de estornudar.



En septiembre de 2013, cuando la gripe y los resfríos comenzaban a hacer su aparición en el hemisferio norte, la empresa Kimberly-Clark reveló los resultados de un estudio que mostraban que un 59% de las personas asisten a su trabajo cuando están enfermas, ya que se consideran "demasiado importantes" para la operación del negocio. Puede pensarse que son empleados "muy responsables", pero ¿se hacen cargo los gérmenes que propagan con sus estornudos?



Hace un tiempo, Adam Savage y Jamie Hyneman, conocidos como los "cazadores de mitos", demostraron que la velocidad de un estornudo puede superar los 60 kilómetros por hora y que las gotas de saliva -y, de paso, los gérmenes que hay en ellas- pueden caer a cinco metros de distancia de quien estornuda. Por esto, la recomendación de Kimberly-Clark es cubrirse nariz y boca con un pañuelo de papel desechable o, en caso de no disponer de uno, con la parte interna del brazo a la altura del codo.



No es recomendable aguantárselos



Un estudio realizado por investigadores del departamento de otorrinolaringología de la Universidad de Pensilvania publicado en 2012, planteó que los estornudos son la forma en que la nariz se "reinicia" cuando está recargada. "Cuando un estornudo funciona correctamente, se reinicia el entorno dentro de las fosas nasales, de manera que las partículas 'malas' que se respiran por la nariz, queden atrapadas", señala el estudio que fue publicado en parte por el sitio Science Daily.



Esas partículas atrapadas luego deben ser expulsadas, ya que producen irritación en la mucosa nasal. El problema es que no siempre se eliminan en el primer estornudo y he ahí la razón de que algunas personas lo hagan dos, tres o hasta cuatro veces seguidas.



Otro dato curioso de este acto reflejo es que ninguna persona puede estornudar con los ojos abiertos, ya que éstos se cierran de manera involuntaria. En realidad, nadie sabe con exactitud por qué ocurre esto, pero según publicó hace algún tiempoel sitio Live Sciencie, al parecer se debe a que, cuando hay un estímulo para estornudar, el cerebro ordena la contracción de los músculos desde el esófago hasta el esfínter, incluidos aquellos que controlan los párpados de los ojos.



Asimismo, los científicos tampoco han podido determinar por qué ciertas personas estornudan cuando se exponen a luces brillantes, como la del sol. Este fenómeno se denomina reflejo de estornudo fótico y, según señalan los otorrinolaringólogos Songul y Cingi, afecta a entre 17 y 35% de la población mundial, y puede ser considerado como un "remanente" molesto de la evolución.



"Este reflejo existe en animales para los que la sensación de olor es vital para sobrevivir y puede ser usado para limpiar la cavidad nasal (…) También puede ser útil limitadamente en los seres humanos (…) Los bebés no tienen otra manera de deshacerse del pequeño cosquilleo molesto que causa la mucosidad normal (…) Simplemente estornudan, a menudo con la ayuda del reflejo de estornudo fótico", explican.



Pero, ¿es posible evitar estornudar? Según señaló a Live Science Alan Wild, profesor asistente de la escuela de medicina de la Universidad de Saint Louis, frotarse la nariz, respirar con fuerza por ella o presionar el labio superior contra ella, puede aliviar las ganas de estornudar. Sin embargo, aclaró que siempre es mejor dejar salir el estornudo.



"No recomendaría la supresión de un estornudo por cualquier método (…) Una vez que comienza, por lo general es mejor simplemente dejarlo salir", señaló, y añadió que de lo contrario pueden ocurrir lesiones, como que se rompa un vaso sanguíneo en la parte blanca del ojo o daños en la parte interna del oído debido a la presión que ejerce el aire en las trompas de Eustaquio.