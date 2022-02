Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No solo de pan vive el hombre. Hoy por hoy, también lo hace de los filtros que le ayudan a mejorar fotos no muy buenas en Instagram. Y tal es el gusto por estas herramientas que hacen lindo algo que no lo es tanto, que varios padres han comenzado a llamar a sus hijos con nombres como Lux, Juno o Reyes.