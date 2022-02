Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

PEKÍN, China- Como parte de la campaña de los Juegos Olímpicos de JOHNSONS(R), "Thanks, Mom" ("Gracias, Mamá"), la compañía ha nombrado a Debbie Phelps, madre del ganador de 15 medallas olímpicas y 13 medallas de oro, Michael Phelps, su "JOHNSONS(R) Baby Mom of the Olympic Games" ("Mamá de los Juegos Olímpicos de JOHNSONS(R) Baby").