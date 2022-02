Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Seguramente alguna vez habrás dicho algo como esto: “Si no te comes todo lo que está en el plato no sales a jugar”; “¿por qué no te comes todo lo que te sirvo? ¡Tu hermano mayor sí se lo come!” o “ve que hay muchos niños pobres que desearían comer lo que tú tiene”.