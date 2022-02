Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

En un mundo perfecto, los niños esperarían por una pausa en una conversacion para decir "con permiso" y expresar lo que quieren. Sin embargo, a pesar de que les hayas enseñado la importancia de no interrumpir, ellos pueden olvidar lo aprendido cuando entienden que tienen algo "urgente" que decir. Es bien fácil para un niño olvidar que los demás no siempre están disponibles para atenderle. A continuación recomendaciones para que los pequeños no interrumpan continuamente: