No sabes de dónde viene, pero estás seguro que la fuente de ese mal olor eres tú. ¿Será el aliento, las axilas… el cabello? ¿Tendrá que ver con el baño rápido en la mañana, o que no te cepillas los dientes a cada rato o tal vez el cambio de desodorante? Dicen que eres lo que comes, pues entérate que también hueles según lo que comes.