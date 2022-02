Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Acostada en la cama del Hospital de Saint James, llorando y asustada, soy la paciente más vulnerable que podría haber. Una mujer de mediana edad entra en mi habitación sin tocar la puerta (...) me dice su nombre impronunciable, que ni tengo esperanzas de recordar (...) Me hace preguntas que me hacen creer que ni siquiera ha leído mi expediente clínico”.