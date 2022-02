Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No conozco sinceramente de hombres que anden por ahí guillándoselas de santurrones o de espirituales cuando, por detrás, van acostándose con todo ejemplar del sexo opuesto que esté dispuesto a seguirles la corriente. Es decir, no creo que exista un modelo masculino que sea el equivalente del mencionado por Cara Mía en su más reciente entrega, titulada ‘Las que no rompen un plato…’.