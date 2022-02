Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Madrid - No cabe duda que los llamados “menús de degustación”, que al principio fueron conocidos como “largos y complicados”, son una cosa que me parece estupenda, porque me permiten conocer más a fondo el trabajo de un cocinero que la clásica comida compuesta de un aperitivo, un primer plato, un segundo y un postre.