Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Eric era un enigma, tenía unas características semejantes al autismo, pero no lo suficientes para dársele ese diagnóstico. No tenía contacto visual, su lapso de atención era demasiado corto y no expresaba emociones ni se daba cuenta de las de los demás. Su hiperactividad era tal que afectaba sus controles, por lo cual era muy impulsivo. Hablaba muy poco y no se le entendía lo que decía.