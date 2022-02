Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los tantos perros abandonados en nuestras calles es una realidad que me roba paz, pero no me sorprende. Tampoco es nuevo para mí el hecho de que los albergues y santuarios están hasta el tepe y no cabe un animal más. Ahora bien, lo que me toca vivir de cerca, por primera vez, es la indecisión e ignorancia de muchas personas que quieren adoptar.