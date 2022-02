Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

"Mantenerme fuerte y en forma durante el embarazo, y llevar una dieta llena de comida orgánica fresca, ha sido la clave en el éxito de recuperar mi figura", aseguró Lea-Ann Ellison hace unos días al "Daily Mail". La mujer de 35 años se hizo famosa en 2013 cuando subió a Facebook imágenes de su entrenamiento de CrossFit, que llamaban la atención por un detalle: en ellas aparecía levantando grandes pesas con un avanzado estado de embarazo.



Cuando se tomó las fotografías, Lea-Ann estaba a dos semanas de tener a su tercer hijo, por lo querecibió muchas críticas e incluso fue acusada de entregar un mensaje equivocado respecto al ejercicio durante el embarazo. Pero ella respondió y calificó hasta de ignorantes a quienes la atacaron.



Antes de hablar con el periódico británico, Lea-Ann conversó con el portal TMZ, al que le dijo que tras haber dado a luz a Skyler hace cuatro meses, ambos se encuentran en excelente estado y que ella incluso ya está con un peso más bajo del que tenía antes de quedar embarazada.



Y las imágenes publicadas por el "Daily Mail" dan fe de ello, ya que en ellas la mujer aparece con su cuerpo totalmente tonificado, sin el menor rastro del denominado "mommy tummy" característico de la anatomía femenina postparto.



"Empecé de nuevo con el CrossFit tres semanas después del nacimiento de mi hijo. No lo hice muy duro, porque mi cuerpo aún estaba sanando, pero estaba muy feliz de volver a mi programa", señaló.



Lea-Ann agregó que cuando quedó embarazada, sus médicos inmediatamente le dieron el visto bueno para continuar con su entrenamiento. "Esto es algo que he estado haciendo durante muchos años y dejarlo habría sido malo para mi cuerpo y para mi hijo", explicó.



Parto natural



La mujer también reveló que Skyler nació en noviembre pasado en un parto totalmente natural, que tuvo lugar en su casa, dentro del agua y sin ningún tipo de medicación para calmar el dolor.



"Creo que es extraordinario lo que el cuerpo de una mujer es capaz de hacer, y elegí estar presente y en control durante todo el proceso sin usar drogas", explicó.



Asimismo, contó que se mantuvo haciendo ejercicio hasta poco antes de dar a luz. "Cinco días antes de que Skyler naciera completé 40 flexiones de brazos sin ayuda", aseguró.



Hoy, Lea-Ann asiste al gimnasio dos veces a la semana, para así tener suficiente tiempo para dedicarles a sus hijos. Y continúa animando a las mujeres a mantenerse en forma durante la "dulce espera".



"Espero inspirar a otras mujeres a ser saludables y en forma en el embarazo y después. Si no te gusta, sienta tu trasero en un sofá y cómete una rosquilla", publicó en su página de Facebook.



Pero a pesar de demostrar que el entrenamiento que realizó durante su embarazo no le causó ningún problema ni a ella ni a su hijo, todavía hay quienes la critican. "Mientras lo que hizo quizás no perjudicó a SU hijo, fue completamente innecesario, con resultados imprevisibles", señaló un comentarista.



"Llegar a este extremo envía un mensaje equivocado a las mujeres embarazadas", insistió otro.



No obstante, la mujer afirma que los comentarios negativos no le afectan y que simplemente siente tristeza por aquellos que no conocen sobre el tema. "Para una persona segura de sí misma como yo, es como polvo en el viento", dijo.



En cambio, Lea-Ann agregó que desde que publicó las fotografías ha ganado muchos seguidores y nuevos amigos. "Todos los días recibo correos de mujeres que me dan las gracias por liderar el camino. Ha sido muy hermoso ver un resultado tan positivo de una inesperada popularidad", concluyó.