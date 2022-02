Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La noche antes de viajar a New York, donde se llevaría a cabo mi cirugía para remover los tumores cancerosos en mis senos, me sentía consternada. Pensar en lo que me esperaba y la incertidumbre de saber si todo saldría bien, no me permitía conciliar el sueño.