En un vuelo de Miami a Los Ángeles me senté al lado de un caballero de cara familiar y traté de acordarme dónde lo había conocido. Antes del despegue le pregunté: “¿Nos conocemos?” y dijo: “No creo”. En ese instante me di cuenta que se trataba de Bobby Collins, quien me ha hecho carcajear en sus numerosas apariciones de televisión.