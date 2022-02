Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Estás lista para tu sesión de ejercicios, pero antes de comenzar elongas un poco para estirar tus músculos. Entonces, adoptas la clásica posición de pararse con las piernas estiradas y agacharse hasta tocar con los dedos la punta de los pies. Te quedas así durante algunos segundos y luego te sientes preparada para ponerte en movimiento.



La escena anterior no es rara de ver entre los deportistas -y no tanto-, ya que por mucho tiempo se ha dicho que lo correcto es estirar antes de realizar cualquier actividad física. Sin embargo, dos estudios ahora dicen lo contrario y advierten que estirar el cuerpo antes de hacer ejercicio incluso puede ser perjudicial.



Por una parte, una investigación de la Universidad de Texas determinó que si una persona elonga antes de levantar peso, se sentirá débil y temblorosa durante el ejercicio. Para llegar a esta conclusión los expertos le pidieron a hombres jóvenes y en buen estado físico, que realizaran series de sentadillas con pesas, primero sin estirar su cuerpo y luego con una elongación previa.



El experimento demostró que los voluntarios podían manejar un 8,3% menos de peso luego de realizar un estiramiento estático (cuando se extienden las extremidades y se mantiene la posición por algunos segundos). Además, los hombres dijeron que después de elongar se sintieron menos estables y más desequilibrados, en comparación a cuando hicieron los ejercicios sin estirarse antes.



Por otro lado, expertos de la Universidad de Zagreb determinaron que elongar el cuerpo antes de la actividad física es por lo general innecesario y probablemente contraproducente.



Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron 104 estudios previos relacionados con la elongación y, utilizando sofisticados cálculos estadísticos, determinaron cómo el estiramiento afecta el rendimiento posterior.



Según informó recientemente el blog de salud del New York Times (NYT), las conclusiones a las que llegaron los expertos de la Universidad de Zagreb deben ser tomadas en cuenta en especial por los atletas de competición. En su caso, realizar elongación estática reduce la fuerza en casi un 5,5%, siendo el impacto aún mayor entre quienes mantienen la posición de estiramiento por lapsos de 90 segundos o más.



Pero eso no es todo. Los investigadores además determinaron que la habilidad de los músculos para producir fuerza, también se veía afectada con la elongación previa al ejercicio. De esta manera, según los resultados, el poder muscular caía cerca de un 2% después del estiramiento.



Trabajo personalizado



Quizás todavía no te queda claro por qué elongar antes de hacer ejercicio puede ser peligroso. Lo que sucede es que, según explican los expertos, el estiramiento relaja los músculos y tendones, y -en consecuencia- los hace menos capaces de almacenar energía y entrar en acción. Quedan entonces "como elásticos laxos", grafica Gretchen Reynolds, columnista del blog de salud del NYT y quien escribe sobre actividad física desde hace más de una década.



Según Goran Markovic, profesor de kinesiología de la Universidad de Zagreb y autor principal del estudio, las conclusiones de las nuevas investigaciones destacan la importancia de no prepararse para el ejercicio con elongación. "Podemos decir ahora con seguridad que la elongación estática por sí sola no es recomendada como una forma adecuada de calentar el cuerpo", sostuvo.



Por esta razón, a su juicio una mejor alternativa es entrar en calor de una manera dinámica, es decir, poniendo en movimiento los músculos que se utilizarán durante la actividad física. Formas de hacerlo hay muchas, entre ellas realizar saltos o caminar levantando las piernas como lo hacen los soldados.



"Si alguien trota o camina, lo que recomiendo es un suave calentamiento de menos de un minuto para estirar los cuádriceps, los isquiotibiales y las pantorrillas", sugirió por su parte Richard Cotton, director de certificación del Colegio Americano de Medicina Deportiva, cuando fue consultado sobre el tema por la versión online de la revista "Time".



Eso sí, Cotton igual le asignó un valor a la elongación "para aumentar el rango de movimiento y mejorar la actividades de la vida diaria".



Por su parte, Kurt Strecker, quiropráctico y médico deportivo, manifestó su opinión sobre el tema en un video publicado en el sitio Pursuit Athletic Performance, del que es fundador. Allí sostuvo que es importante no confundir la elongación estática con el calentamiento del cuerpo antes del ejercicio y señaló que, a su juicio el estiramiento tiene más que ver con la restauración del balance.



"Por ejemplo, si una persona está todo el día sentada en un escritorio frente al computador, los tejidos de la parte frontal de su cuerpo tenderán a ser más cortos, y los del su espalda más largos y débiles. Así, elongar los músculos del frente y fortalecer los de su espalda la ayudarán a restablecer el balance", explicó.



Asimismo, recalcó que la elongación no es algo universal y que no todas las personas deben hacerlo de la misma manera. "Debe ser dirigida (…) Debe tomarse en cuenta el balance y longitud de los músculos de cada persona (…)", dijo.



"Los animo a que piensen en un plan de trabajo sobre la base de sus fortalezas y debilidades particulares. Hay algunos estiramientos que le sirven al 99% de los deportistas, pero en general, la elongación inteligente y eficaz debe ser más una tarea personalizada", concluyó.