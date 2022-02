Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Apenas son las 6:00 a.m. y ya se escuchan los lamentos. No se quieren levantar de la cama o, peor aún, empiezan desde la noche anterior. Entre llantos, quejas y gritos les suplican a los padres que no los lleven a la escuela. ¿De quiénes hablamos? De los preescolares.