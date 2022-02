Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El matrimonio o relación de pareja no es sólo una atracción física, sino una unión de mentes y almas. Y como muy bien expresa Khalil Gibran: “Que haya espacios en vuestra comunión, y que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Amaos uno al otro, pero no hagáis del amor una traba: Llenaos las copas el uno al otro, pero no bebáis en una sola copa. Bailad y cantad juntos y sed alegres; pero permitid que cada uno pueda estar solo, al igual que las cuerdas del laúd están separadas, no obstante, vibran con la misma armonía”. La astrología nos puede ayudar enormemente en este terreno por medio del análisis y comparación de la carta natal de dos individuos. Esta comparación es extraordinariamente útil en relaciones de pareja, familiares, amistades, asociaciones de trabajo.