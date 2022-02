Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Papá, gracias a ti no soy stripper. Tu ATH me salvó la vida. ¡Te amo!”, “Hay papás bien buenos, pero tú te guillas. ¡Te Amo tanto Papi!”, “Papi, puede que pelee contigo, pero no sé qué sería mi vida sin ti. ¡Te Amo!”… son algunos de los mensajes que forman parte de la colección de esta temporada de Postales bien cool, una compañía puertorriqueña que tiene como propósito ayudarte a expresarle cariño a tus seres queridos, pero de una manera divertida y cotidiana.