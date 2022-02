Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La actriz Gwyneth Paltrow es la presentadora de ‘Spain... on the Road’, programa de PBS que ofrece un vistazo a la gastronomía y geografía española. Paltrow estará al frente de una temporada de 13 episodios que inició el pasado lunes. “No puedo decir que no a una oferta como esta, una gira por España en un coche y con un gran cocinero como Mario Batali es algo increíble”, expresó la artista a la agencia EFE.