Gana un retrato personalizado de tu mascota al apoyar a Rabito Kontento

View this post on Instagram

“Me gusta discutir con los guardianes sus expectativas y también decir que debemos tener una buena foto de la mascota porque no lo puedo tener al frente mío. Entonces, yo necesito poder ver esos detalles porque yo soy muy detallista, entonces, si yo no puedo ver bien a la mascota, no puedo trabajar bien la obra”, explicó la creadora de Pet Portraits by Mica.