Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Ay Chapultepec! Se prendieron en candela las suegras por la columna de la semana pasada, “Una tarde con la suegra”. Me cayeron chinches. Quemaron mi email y yo feliz, porque eso me encanta. Recibí toda clase de comentarios. Unas que no toleran a las nueras, y otras que se las tragan porque no les queda más remedio. Pocas, muy pocas, hablaron bien de las novias o esposas de sus hijos.