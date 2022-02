Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El amor los maltrata. No se quejan, no es de hombres reconocer que las mujeres a veces ahogan. “¿Qué ya no me quieres?”, “No me cae bien tu amiga”, “¿Quién te llamó?”, “¿Qué le ves?”, “¿Y ese mensaje?”, “¿Quién es esa del Facebook?”, “Tú paga, yo soy la princesa”, “¿Andas con alguien más?”. Tal vez no saben que cada frase tiene su carga de control, de chantaje.