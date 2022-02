Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Mi nombre es Maysoon Zayid y no estoy borracha, pero el doctor que me sacó de mi mamá, sí lo estaba”, dice una mujer de larga cabellera negra, sentada en una silla, en medio del escenario, antes de continuar: “Como resultado, tengo parálisis cerebral y me tambaleo. Es muy cansador; es como Shakira conociendo a Muhammad Ali”. La reacción inmediata de la audiencia es explotar en carcajadas.



Esta graciosa mujer de 33 años es una humorista, escritora y actriz –estadounidense e hija de inmigrantes palestinos- que, tal como lo planteó en su presentación “Tengo 99 problemas y la parálisis es solo uno”, en las renombradas “Ted Conferences”, el día de su nacimiento y debido a la embriaguez del médico a cargo, estuvo durante tres minutos sin poder respirar, aún en el vientre de su madre. El resultado fue una parálisis cerebral y la poca fe de los expertos de que pudiera alguna vez caminar.



Hoy, además de ser una apasionada bailadora de tap, ha hecho lo suyo en las tablas de Broadway e incluso en Hollywood. Y si a eso se le suma que es conocida como la primera mujer árabe en hacer stand up comedy, es comprensible que el video de su charla se haya viralizado en la web, desde hace meses.