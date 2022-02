Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Es preciso que los adultos sean muy críticos a la hora de comprar comida a los niños en restaurantes, pues de acuerdo con un estudio del Center for Science in the Public Interest, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los menús de niños contienen demasiadas calorías que contribuyen a problemas futuros de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.