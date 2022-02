Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Le pedirían a Picasso que dejara de pintar? ¿Por qué lo que hago es más ofensivo solo porque escojo ser creativo a través de la cirugía?" Así fue cómo se defendió Justin Jedlica -conocido mundialmente como "el Ken humano"- ante las críticas que ha recibido por los variados procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido para acercarse a la imagen del novio de Barbie.



El neoyorquino de 32 años fue invitado al programa estadounidense "This morning", para conversar acerca de los cerca de 100 cambios que ha hecho a su apariencia y por los que ha gastado aproximadamente 50 millones de pesos.



Según explicó a Eamonn Holmes y Ruth Langsford, presentadores del espacio, en un comienzo se inspiró en Michael Jackson para ahorrar y realizarse la primera intervención, a su nariz, a los 17 años.



"Siempre creí que yo era un tipo atractivo, por lo que tenía una buena base en la que trabajar", dijo, asegurando que sus reiteradas visitas al quirófano no se deben a una baja autoestima física.



Asimismo, señaló que todo el dinero que ha gastado no es más que lo que le habría salido pagar un gimnasio para moldear su cuerpo. "(Ejercitarse) es dolor prolongado para ver resultados a largo plazo", mientras que las operaciones son "dolor en un período corto para ver resultados a largo plazo", aseguró.



Hasta el momento, Jedlica se ha realizado 14 intervenciones quirúrgicas y un sinfín de otros procedimientos, que incluyen inyecciones de relleno, aumento de mejillas, pectorales, bíceps y tríceps, y silicona en sus hombros.



Todo esto ha sido inspirado ya no por el Rey del Pop, sino por el muñeco Ken, a quien él considera "la personificación de la óptima estética masculina", al poseer "rasgos exquisitos", y un cuerpo que no es exageradamente grande, ni muy delgado.



En el programa, también comentó que no pretende detenerse en el camino quirúrgico para parecerse más al juguete en cuestión, aunque negó que sea un adicto a las cirugías, describiendo sus cambios físicos como algo "artístico" y "creativo".



Justin conoció el mes pasado a Valeria Lukyanova, la igualmente famosa mujer que a sus 23 años ha sido conocida como "la Barbie humana".



Pese al entusiasmo de los fotógrafos y los medios presentes en el encuentro, ambos parecen no haber congeniado, ya que mientras Lukyanova comentó que le parecían exageradas las intervenciones que él se ha realizado, Jedlica no tuvo pelos en la lengua para decir que con tanto maquillaje y pelucas, la joven parecía transformista.