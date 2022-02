Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Un caballero es un hombre que sabe tocar el acordeón… y no lo hace”, leí una vez. Por alguna razón, el chicle de esa expresión se me ha quedado para siempre pegado de la pared del recuerdo, pero lo traigo a colación ahora no tan sólo para irritar a aquellos varones que, en pleno siglo 21, siguen torturando víctimas inocentes con su arte musical.