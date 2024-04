La comprensión del duelo perinatal: “El amor no se mide en semanas de gestación”

A menudo son incomprendidas aquellas madres que pierden una criatura. No importa las semanas de gestación que haya tenido o si fue postparto la muerte del bebé, “el amor no se mide en semanas de gestación”, como enuncia la psicóloga perinatal, la doctora Fermina Liza Román , y por tal razón, merece la misma comprensión ante esa pérdida.

Esa pérdida afecta seriamente no solo la salud y bienestar de la madre gestante, sino también la de su núcleo familiar, cuya superación puede durar bastante tiempo, y variar en cada persona. Sin embargo, suele ser común que las madres que pierden a su bebé involuntariamente sean silenciadas por la sociedad, y estas decidan vivir su duelo en aislamiento al no ser reconocido su dolor, entre otras razones.

“Es bien importante validar su pérdida y tratar a cada mamá que tiene una pérdida gestacional como que está perdiendo a su hijo, no medirlo por semanas ni pretender que, porque tenía poquitas semanas de gestación, no pasó nada aquí. Sigue siendo su bebé”, puntualizó la especialista de intervención temprana, quien usa de lema “el amor no se mide en semanas de gestación”.