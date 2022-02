Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Fumadores que participaron en una técnica de meditación denominada "entrenamiento integrativo de cuerpo y mente" lograron reducir su ansia por el tabaco y disminuyeron en un 60% el hábito de fumar, según un artículo publicado hoy por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.