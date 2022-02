Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Mis queridos lectores, ¿conocen ustedes a alguien al que de veras no les guste el chocolate? Yo no y en este viaje he podido comprobar como de Bilbao a Gibraltar, de La Coruña a Barcelona es difícil encontrar un menú en un restaurante que no ofrezco, al menos una preparación de chocolate en su carta de postres.