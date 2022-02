Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Mientras vivía las primeras semanas de embarazo sentí un crecimiento evidente de mis mamas, pero eso no fue lo único. Además, me apareció un bulto en la axila derecha que comenzó a molestarme. Junto al abultamiento noté un puntito café, que en su centro tenía una hendidura y que la piel de esa zona se fue oscureciendo. Con el paso del tiempo creció más. Me impresionaba tanto que tuve que dejar de usar poleras pavilos porque se veía muy fea y me daba vergüenza mostrarla. Opté por usar magas cortas. Sentía dolores leves con el roce de la ropa, el uso del sostén y las poleras ajustadas, por eso tuve que comenzar a usar ropa más holgada. Actualmente, que estoy casi al final de mi embarazo, ya no siento dolores, pero aún está ese ‘rollito’ en la axila y se mantiene de color café que no me gusta. Al consultar al médico, me dijo que era probable que tuviera tejido mamario en esa zona y por efectos hormonales se mostró en toda su expresión durante el embarazo en una mama supernumeraria, que es su nombre clínico”, cuenta Lilian Mella, matrona titulada de la Universidad de Santiago de Chile, quien quiso entregar su testimonio como una forma de ayudar a las mujeres que no saben que sufren de esta alteración.