Hay quienes viven contando los días para dar inicio a la que llaman ‘la mejor temporada del año’, las Navidades. Estas suelen ser sinónimo de amor, compartir, parranda, buena comida y música, viaje, algarabía, festejo y reencontrarse con seres queridos que hace mucho no se ven.

A pesar de que algunos esperan esta época con ganas e ilusión, por reunirse otra vez con sus familias, ese momento no siempre es tan deseado por otros, puesto que muchas veces se generan tensiones familiares que, incluso, pueden crear miedo y ansiedad.

Los conflictos no están exentos de estas celebraciones, en donde se pueden ver trastocadas las respectivas tradiciones familiares y puede haber choque entre rutinas, hábitos, costumbres y cambios de comportamientos, incluyendo el exceso de alcohol, la inclusión de mascotas y hasta el uso de pirotecnia, por mencionar algunos.

Para que no se agüe la fiesta, es necesario aprender a manejarlas y así nuestras Navidades no se vean afectadas. Para ello, la psicóloga Joharys Aybar explica que para convivir mejor en estas épocas lo primero que hay que entender es que cada ser humano es único e irrepetible, que tiene su propio mundo y desde ese mundo conecta con su familia. Precisamente, en esa familia cada persona también tiene y es un mundo aparte, lleno de expectativas, gustos, ideas o creencias, por lo que entenderlos ayudará a ser más flexibles en las exigencias hacia los familiares.

Recordando las diferencias entre cada familia inmediata, la especialista en pareja y familias señala la importancia de tomar en cuenta el respeto hacia los demás, a sus creencias y a sus propias estructuras familiares.

“Una recomendación que les puede apoyar en la toma de decisiones es lograr un diálogo o comunicación previa entre un representante por familia donde puedan exponer las ideas o las alternativas y llegar a un consenso para la toma de decisiones de los eventos o actividades. En ocasiones, por los retos y realidades, las familias deciden dividirse en dos o más actividades y luego se encuentran o utilizan los recursos tecnológicos para verse. En esta época, cumplir con los propios deseos puede ser un verdadero desafío, ya que muy probable algún familiar también quiera cumplir con sus propios deseos. aquí nace una de las dificultades de la época y que se generan al incrementar los espacios para compartir en familia; llegar a los famosos acuerdos y que todos queden contentos”, explicó Aybar.

Por tal razón, indicó que saber qué actitud asumir ante un posible conflicto es fundamental. Tomar una actitud asertiva en definitiva te permitirá escuchar al otro activamente. Esto implica no juzgarle ni señalarle, sino mostrar empatía, lo que significa que debes ponerte en sus zapatos y lograr una actitud colaborativa, que llevará a la solución para ambos lados.

“Una actitud asertiva y colaborativa ayuda a que ambas partes estén motivadas y dispuestas a la solución. La comunicación es un elemento fundamental en los conflictos porque ayuda a afrontarlos de manera saludable cuando se utiliza una comunicación asertiva. El respeto, el compromiso, el deseo y la madurez emocional potencian una comunicación adecuada, permitiendo la solución y que se sientan cómodos en familia. Exhorto a recordar que por más que creas que tienes la razón o estás en lo correcto, escuchar y valorar lo que el otro dice ayudará a la solución, ya que no siempre se carga la verdad absoluta. Permitirse ser flexibles ayuda a buscar la solución, no a identificar quién tiene la razón”, precisó la psicóloga.

Actitudes que no ayudan

En un conflicto existen tres actitudes que no ayudan ni permiten la solución, según explica.

1. La evitación: Creer que el tiempo resuelve el problema; alargar la situación o hacerse de la vista larga para no atender lo que sucede.

2. Actitud competitiva: Comunicarse desde el ego y no desde la búsqueda de solución para ambos lados.

3. Actitud permisiva: No dejar claros tus límites y ceder ante lo que otros quieren de ti constantemente.

El lado positivo y negativo del conflicto

No siempre los conflictos generan una sensación negativa pues, de acuerdo con la especialista de la salud mental, hay conflictos que se dan para solucionar, decidir o evolucionar, y también te permiten saber el tipo de relación que tienes con ese familiar y estrechar aún más los lazos. Sin embargo, hay conflictos que pueden generar carga emocional negativa, y tiene que ver cuando los desacuerdos entre ambos no se logran solucionar.

“Se ve afectada la solución cuando no se utilizan las mejores actitudes o no presentan disposición para el diálogo en vías de una solución, o cuando la situación conflictiva no se ha generado por los desafíos de las fiestas y las celebraciones y ya previamente existían una situación incómoda, estresante o desagradable con ese familiar. Si este es el caso, recuerda que mereces sentirte bien y que nadie afecte tu paz”, manifestó.

Y es que, si bien es cierto que las fiestas navideñas sacan lo mejor de las familias, explica que en ocasiones también sacan los resentimientos más ignorados o guardados. Muchas situaciones difíciles que se viven o experimentan con las familias en estas épocas pueden estar vinculadas a la incapacidad de establecer límites a todo aquello que corrompa la paz, la tranquilidad, la seguridad y el respeto.

“Aprender a decir ‘basta’ en ocasiones es el alivio que puedes estar necesitando. No estás obligado a ir algún lado porque tu familia lo quiera. Escoger desde la libertad y decidir por ti mismo, es la mejor alternativa que puedes seguir. Escúchate, que el cuerpo y la mente te hablan cuando no quieren algo”, añadió.

Antes de hablar, defenderte o comunicar tu punto de vista:

Toma una pausa, donde puedas respirar profundamente. Toma 5 minutos por reloj, da una caminata y aléjate antes de comunicar eso que quieres decir. Nunca expreses algo que sientas con emociones alteradas.

Llama o escríbele a alguien que te genere tranquilidad y no sea parte del conflicto.

Ese tiempo te permitirá reflexionar, meditar y repensar la mejor forma de responder ante una situación o conflicto de manera asertiva y calmada. De ese modo, no crearás confrontación, sino ese espacio de calma y tranquilidad.

Tres pautas simples a la hora de resolver cualquier conflicto:

1. Identificar cuál es el problema a tratarse o resolverse.

2. Buscar soluciones al problema que se presenta. Estar claros de que es posible y si de todas las alternativas se está escogiendo lo mejor.

3. Tomar la decisión tomando en cuenta las necesidades de todos los involucrados, que sea empática y justa para todos los lados.

Consejos: La Navidad comienza por ti mismo

La psicóloga Aybar detalla algunos consejos para poder convivir en armonía y unión en la época navideña.

No generalices ni pienses que la Navidad es causante de conflictos familiares, tomando en cuenta que es una época donde tendremos mayor contacto y encuentros con las familias y, por ende, pueden crearse las condiciones para distintos conflictos.

Si la Navidad es un momento especial para ti, no dejes que la situación te empañe esta época, que esto no te quite el espíritu de festejo.

La Navidad comienza en cada uno de nosotros, es sentirte bien contigo, sentir armonía y paz, poder celebrar libremente desde tus creencias.

Conecta y coincide con personas que amas, ya sean familias o amigos, donde regularmente las responsabilidades de la vida y la rutina casi no lo permiten.

La Navidad va más allá de lo que puedas regalar físicamente, se trata de regalar alegría, abrazos y tiempo de calidad. No permitas que nadie llegue a dañar lo que vienes esperando por mucho tiempo ni que un comentario o una acción afecte tu armonía.

“En esta Navidad que todos podamos convivir en armonía y unión, sin que eso vaya en contra de tus principios y de tu dignidad. Abraza fuerte a quien te ha demostrado amor incondicional. Recuerda que tu salud mental va por encima de cualquier persona, lugar o cosa”, exhortó.

Impacto en la salud mental

En el comienzo de este artículo también mencionamos que para otras personas la Navidad es sinónimo de miedo y ansiedad, pues esta época festiva trae un sinnúmero de complicaciones a nivel emocional.

La licenciada Francheska Mieles señala cuáles pueden ser esos otros conflictos que pueden estar experimentando algunas personas, entre ellos, el duelo, la aparición de muchos traumas de infancia hasta lo largo de la vida, situaciones de conflictos de pareja, divorcios, pérdidas, conflictos familiares, problemas económicos y distancia física entre las familias, entre otras, que a su vez traen como consecuencia que desaparezcan rutinas y hábitos, y todo se trastoque.

“Ante las siguientes situaciones, la actitud que siempre debemos mostrar es la de buscar la manera de estar bien con el otro”, recalcó, a la vez que ofreció algunas recomendaciones sobre qué postura asumir ante los siguientes escenarios:

Conflictos de pareja: Busca la manera de mantener la calma ante cualquier discusión, respira profundo y, una vez estés calmado, negociar de manera adecuada y equitativa las soluciones. Esto, entendiendo que ambas partes van a halar para su lado, por lo que es bien importante esa respiración profunda que ayudará a calmarte.

Conflictos familiares: En la medida que sea posible, evita los rencores y busca la manera de perdonar y soltar problemas. Esto, obviamente, estableciendo tus límites, porque si entienedes y comprendes que te hace daño estar en ese grupo de personas, pues tampoco tienes por qué exponerte a esa situación. Así que, recordando que venimos atravesando años difíciles, si ves que puedes manejar la situación, enfréntate y busca la manera de compartir de una manera amena con tus familiares cercanos.

Problemas económicos: No debes asociar a la Navidad con regalos materiales, tener el árbol más asombroso o decorar la casa de una manera deslumbrante. No incurras en deudas ni en gastos excesivos que a la larga puedan traer más complicaciones. Busca la manera de disfrutar con nuestros seres queridos desde tu realidad y tu presupuesto. Al final del día, la Navidad, lo que significa es la unión, el amor, la paz y la confraternización, que es lo que de verdad se quiere llevar. Así que lo material no debe ser el punto de partida.

La distancia: Este puede ser otro factor que nos haga sentir que nuestras emociones están un poquito comprometidas. Aprovecha el uso de la tecnología para poder estar “cerca” de tus familiares durante esta época, desde videollamadas o videoconferencias, hasta el uso de plataformas que te permiten hacer reuniones virtuales.

“La actitud ante todo es ser empático con el otro, buscar la manera de calmarnos y no crear discusiones que lleven a la discordia o al más allá. Y, en todo momento, mantener esa relación de cordialidad con el otro. En este caso, si identificas que no lo puedes hacer porque tus problemas son mayores que estos, pues siempre es bueno tener bien agarraditos a tus profesionales de la salud mental, para que puedas tener las herramientas pertinentes para poder llevar la situación en particular”, añadió la licenciada Mieles.

Del mismo modo, enfatizó en el uso de la comunicación asertiva como punto clave para todas las relaciones interpersonales que puedas tener, en la que respetes tus derechos y tus límites, pero también respetes y valides los derechos del otro.

“Puedo llevar el mensaje y estar en desacuerdo, pero sí debo respetar el punto de vista de la otra persona. Debo mantenerme en un tono adecuado, pausado, sin alzar la voz ni imponer mi punto de vista. De esa manera se logra una comunicación asertiva. Cuando marcamos límites buscamos ser empáticos, y esto no quiere decir que no vas validar o no respetar el punto de vista de la otra persona. Simplemente, voy a ser empática y a utilizar un tono adecuado. Si a mí no me gusta o si no me siento cómoda, pues no tengo por qué sentirme en la obligación de hacerlo ni cumplir con nadie. Más bien, tengo que cumplir conmigo y respetar a cada integrante de la familia, no tomarse las cosas de manera personal. Para evitar conflictos familiares y tratar de siempre que nosotros vayamos a algún lugar mostrar una buena vibra con la familia y todos los allegados”, explicó la psicóloga.

Momento de buscar ayuda

Si surgen emociones en las que se presentan trastornos de ansiedad, hay algún diagnóstico de depresión y donde se experimenta la ausencia de algún familiar querido, al igual que si en esta época navideña siempre experimentas depresión, y te acostumbras a encerrarte o aislarte, es bien importante que busques ayuda profesional.

“Empecemos a gestionar esto de una manera diferente porque no tienes que normalizar el que todas las Navidades las lleves pasándola mal. ¿Por qué tener que volver a pasar un año más en la misma situación? Es importante que puedas identificar cómo te estás sintiendo y si te sientes mal, es el momento de buscar ayuda, porque mejor podemos normalizar el estar bien que el estar mal”, acotó la profesional de la salud mental.