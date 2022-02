Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

He aprendido mucho de mis perros, mucho de los callejeros que he rescatado, pero también, he aprendido mucho de mis gatos. Los felinos son muy incomprendidos. Son especiales, inteligentes, astutos y cariñosos, si tú eres cariñoso con ellos. ¡Son grandes maestros!