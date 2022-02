Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Cuando llegué a vivir a Estados Unidos no tenía auto. Tenía que tomar dos autobuses para llegar al trabajo. Por casi dos años economicé dinero para comprar mi primer carrito. Hice muchos sacrificios para obtenerlo; dejé de comprarme ropa, descarté mis salidas al cine, eliminé mis pedicuras y las cenas afuera pasaron al olvido. Pero no me importó porque finalmente era dueña de un automóvil.