¿Te has percatado de todos tenemos un cónyuge en el trabajo que no necesariamente es tu pareja? Es ese compañero de trabajo con el que comemos, con el cual discutimos, el cual echamos de menos el día que falta y al que le enviamos los chistes por mensaje de texto. Esa persona no necesariamente es del sexo opuesto, también pueden ser del mismo sexo. En ocasiones se agrupan en círculos de más de dos y hasta se prestan entre ellos.